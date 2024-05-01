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Над Работино подняли российский флаг, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Российские военные подняли флаг России над селом Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что основные силы ВСУ оставили Работино, бежав с позиций в северной части села, идет зачистка оставшихся небольших групп противника.

«Точечные очаги сопротивления противника в Работино ещё остались. Продолжаются стрелковые бои. Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации», — сказал Рогов.

По его словам, хотя основные силы ВСУ и оставили Работино, отойдя на заранее новые подготовленные позиции, часть из них пытаются сохранить там хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением ВСУ за год попыток контрнаступления на этом участке фронта.

Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.