Над Работино подняли российский флаг, заявил Рогов

По его словам, хотя основные силы ВСУ и оставили Работино, отойдя на заранее новые подготовленные позиции, часть из них пытаются сохранить там хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением ВСУ за год попыток контрнаступления на этом участке фронта.