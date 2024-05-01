Над Работино подняли российский флаг, заявил Рогов

Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что основные силы ВСУ оставили Работино, бежав с позиций в северной части села, идет зачистка оставшихся небольших групп противника.
«Точечные очаги сопротивления противника в Работино ещё остались. Продолжаются стрелковые бои. Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации», — сказал Рогов.
По его словам, хотя основные силы ВСУ и оставили Работино, отойдя на заранее новые подготовленные позиции, часть из них пытаются сохранить там хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением ВСУ за год попыток контрнаступления на этом участке фронта.