«Есть города, которые они (украинцы. — Прим. Ред.) еще удерживают в ДНР, они представляют собой сильные укрепления. <…> украинцам не хочется сдавать эти укрепленные позиции, <…> но, когда Россия выйдет на эту линию и начнет маневрировать, есть риск, что их окружат и у украинцев не будет другого выбора, кроме как отступать», — отметил он.
По мнению бывшего военного, украинцам наступают на пятки, поэтому они вынуждены отступать дальше. Их вторая и третья линии обороны прорваны российскими войсками, а у ВСУ, похоже, нет возможности залатать эти дыры, пояснил Риттер.
«В конечном итоге им придется пойти на стремительное отступление по всей линии фронта», — резюмировал экс-разведчик.
Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.