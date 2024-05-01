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Риттер: ВСУ рискуют быть окруженными в нескольких ключевых городах

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. ВСУ могут оказаться в ловушке в нескольких укрепленных городах в ДНР, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Источник: © РИА Новости

«Есть города, которые они (украинцы. — Прим. Ред.) еще удерживают в ДНР, они представляют собой сильные укрепления. <…> украинцам не хочется сдавать эти укрепленные позиции, <…> но, когда Россия выйдет на эту линию и начнет маневрировать, есть риск, что их окружат и у украинцев не будет другого выбора, кроме как отступать», — отметил он.

По мнению бывшего военного, украинцам наступают на пятки, поэтому они вынуждены отступать дальше. Их вторая и третья линии обороны прорваны российскими войсками, а у ВСУ, похоже, нет возможности залатать эти дыры, пояснил Риттер.

«В конечном итоге им придется пойти на стремительное отступление по всей линии фронта», — резюмировал экс-разведчик.

Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.