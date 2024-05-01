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В массовом ДТП на трассе в Крымском районе пострадали 4 человека

На трассе в Крымском районе днём 1 мая произошла массовая авария.

ДТП случилось в станице Нижнебаканской на трассе «Краснодар-Верхнебаканский». По предварительным данным правоохранителей, 26-летний водитель Toyota Mark не выбрал безопасную скорость.

В Телеграм-канале кубанского ГУ МВД сообщили, что автомобилист допустил неуправляемый занос. Иномарка выехала на встречку, где столкнулась с Toyota Wish, на которой передвигался водитель 1962 года рождения. Затем Toyota Mark врезалась в ВАЗ, которым управлял 40-летний мужчина.

По данным ведомства, водитель Toyota Mark получил повреждения различной степени тяжести, его отвезли в больницу. В медучреждения также доставили водителя ВАЗа и его пассажира. Помощь врачей понадобилась и травмированному пассажиру Toyota Wish.

На месте аварии работают специалисты. Выясняются причины и подробности ДТП.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Тбилисском районе при столкновении большегруза и легковушки пострадали 5 человек.