В массовом ДТП на трассе в Крымском районе пострадали 4 человека

ДТП случилось в станице Нижнебаканской на трассе «Краснодар-Верхнебаканский». По предварительным данным правоохранителей, 26-летний водитель Toyota Mark не выбрал безопасную скорость.
В Телеграм-канале кубанского ГУ МВД сообщили, что автомобилист допустил неуправляемый занос. Иномарка выехала на встречку, где столкнулась с Toyota Wish, на которой передвигался водитель 1962 года рождения. Затем Toyota Mark врезалась в ВАЗ, которым управлял 40-летний мужчина.
По данным ведомства, водитель Toyota Mark получил повреждения различной степени тяжести, его отвезли в больницу. В медучреждения также доставили водителя ВАЗа и его пассажира. Помощь врачей понадобилась и травмированному пассажиру Toyota Wish.
На месте аварии работают специалисты. Выясняются причины и подробности ДТП.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Тбилисском районе при столкновении большегруза и легковушки пострадали 5 человек.