В массовом ДТП на трассе в Крымском районе пострадали 4 человека

В Телеграм-канале кубанского ГУ МВД сообщили, что автомобилист допустил неуправляемый занос. Иномарка выехала на встречку, где столкнулась с Toyota Wish, на которой передвигался водитель 1962 года рождения. Затем Toyota Mark врезалась в ВАЗ, которым управлял 40-летний мужчина.