В Приангарье подъем реки грозит подтоплением селу Токма

ИРКУТСК, 1 мая — РИА Новости. В ближайшие дни подъем реки Непа на севере Приангарья выше критического уровня угрожает подтоплением селу Токма, на месте дежурят спасатели, информирует пресс-служба ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале.
Первого мая в районе села Токма Катангского района отмечается повышение уровня воды в реке Непе. В настоящее время он достиг отметки 559 сантиметров при критической — 590 сантиметров.
«Второго и третьего мая ожидается повышение уровня воды до отметок 570−630 см, возможно затопление пониженных участков местности», — говорится в сообщении.
В готовность приведены пункты временного размещения, на месте организовано дежурство группы спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Отмечается, что при необходимости для эвакуации жителей будут задействована авиация.