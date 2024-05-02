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В Приангарье подъем реки грозит подтоплением селу Токма

Подъем реки Непа на севере Приангарья угрожает подтоплением селу Токма.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 1 мая — РИА Новости. В ближайшие дни подъем реки Непа на севере Приангарья выше критического уровня угрожает подтоплением селу Токма, на месте дежурят спасатели, информирует пресс-служба ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале.

Первого мая в районе села Токма Катангского района отмечается повышение уровня воды в реке Непе. В настоящее время он достиг отметки 559 сантиметров при критической — 590 сантиметров.

«Второго и третьего мая ожидается повышение уровня воды до отметок 570−630 см, возможно затопление пониженных участков местности», — говорится в сообщении.

В готовность приведены пункты временного размещения, на месте организовано дежурство группы спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Отмечается, что при необходимости для эвакуации жителей будут задействована авиация.

МЧС