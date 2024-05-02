Останется в памяти добрым, верным и надежным человеком: в зоне СВО погиб Олег Пономарев из Тайшета

— Олег родился 2 марта 1989 года на севере Таджикистана, в городе Чкаловске, — рассказали о нем в администрации. — В 2000 году семья переехала в Тайшет. Олег окончил школу № 85, после чего сразу начал трудиться. В начале ноября 2023 года заключил контракт и отправился в зону боевых действий.