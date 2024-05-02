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Останется в памяти добрым, верным и надежным человеком: в зоне СВО погиб Олег Пономарев из Тайшета

В Тайшете простились с погибшим в зоне СВО Олегом Пономаревым.

Источник: Соцсети

В выходные в Тайшете состоялось прощание с земляком Олегом Пономаревым, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в официальном аккаунте администрации города в соцсетях.

— Олег родился 2 марта 1989 года на севере Таджикистана, в городе Чкаловске, — рассказали о нем в администрации. — В 2000 году семья переехала в Тайшет. Олег окончил школу № 85, после чего сразу начал трудиться. В начале ноября 2023 года заключил контракт и отправился в зону боевых действий.

Его не стало 20 февраля этого года. Он погиб при выполнении боевой задачи.

У Олега Пономарева остались мать и двое братьев. Родные и друзья навсегда запомнили его надежным, верным, добрым и отзывчивым человеком. Семье выразили искренние соболезнования.