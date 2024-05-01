В Курской области ВСУ атаковали четыре района

«Сегодня Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. В течение дня были обстреляны деревня Елизаветовка Глушковского района, пункт пропуска “Крупец” и село Козино в Рыльском районе. Никто из жителей не пострадал», — написал он.
В поселке Теткино Глушковского района уничтожены несколько беспилотников, один из дронов повредил легковой автомобиль. В селе Козино Рыльского района из-за взрыва был поврежден забор в одном из частных домовладений. Власти окажут собственникам необходимую помощь, сказал Старовойт.
Глава региона добавил, что средства радиоэлектронной борьбы обезвредили несколько украинских БПЛА возле сел Гордеевка Кореневского района, Горналь Суджанского района, Бегоща и деревни Старой Николаевки Рыльского района.