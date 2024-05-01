В Курской области ВСУ атаковали четыре района

В поселке Теткино Глушковского района уничтожены несколько беспилотников, один из дронов повредил легковой автомобиль. В селе Козино Рыльского района из-за взрыва был поврежден забор в одном из частных домовладений. Власти окажут собственникам необходимую помощь, сказал Старовойт.