Уфимка потеряла из-за аферистов два млн рублей

Как рассказала женщина полицейским, с ней в течение восьми дней на связи находились мошенники, которые выдавали себя за сотрудников сотовой компании и предлагали продлить действие абонентских услуг. Затем злоумышленники заявили уфимке, что с ее счета списываются деньги. И тут в обман включились представители банка, которые поведали о том, что таким образом средства перечисляют террористам. Женщина испугалась за свои кровные и принялась действовать по указке мошенников. Она перевела на сторонние счета почти два миллиона рублей, и после этого с ней перестали выходить на связь.