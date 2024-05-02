Уфимка потеряла из-за аферистов два млн рублей

37-летняя жительница Уфы лишилась из-за аферистов почти двух миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Как рассказала женщина полицейским, с ней в течение восьми дней на связи находились мошенники, которые выдавали себя за сотрудников сотовой компании и предлагали продлить действие абонентских услуг. Затем злоумышленники заявили уфимке, что с ее счета списываются деньги. И тут в обман включились представители банка, которые поведали о том, что таким образом средства перечисляют террористам. Женщина испугалась за свои кровные и принялась действовать по указке мошенников. Она перевела на сторонние счета почти два миллиона рублей, и после этого с ней перестали выходить на связь.
МВД Башкирии напомнило гражданам, что не стоит переводить деньги незнакомцам.
— Не инвестируйте свои деньги в компании, о которых вы ничего не знаете. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка — положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте внимательны, — заявили в ведомстве.