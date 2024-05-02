Экс-директор ФГУП Минздрава и автодилеры осуждены за махинации со списанными машинами

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу бывших директора ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ) Минздрава РФ Михаила Москалева и его подчиненного, а также трех автодилеров. Фигурантам инкриминировалось особо крупное мошенничество: по версии правоохранителей, обвиняемые незаконно реализовали 220 иномарок, списанных Минздравом, причинив тем самым ущерб в размере 38 млн руб. В итоге суд признал фигурантов виновными и приговорил господина Москалева к трем годам лишения свободы, а его подельников — к срокам от одного года и десяти месяцев до трех лет. Впрочем, наказание некоторые осужденные уже отбыли за время пребывания в следственном изоляторе. Иск потерпевшей стороны — Росимущества — переадресован гражданскому суду.