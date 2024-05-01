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Российские военные уничтожили две HIMARS под Купянском, сообщил источник

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Группировка войск «Запад» уничтожила две установки реактивных систем залпового огня HIMARS на Купянском направлении, сообщил РИА Новости источник в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Расчет ОТРК “Искандер-М” группировки войск “Запад” нанес ракетный удар по позициям ожидания пусковых установок американских РСЗО HIMARS <…> В результате две установки были уничтожены», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что атака произошла в районе села Лелюковка в Харьковской области.

На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Тогда же Пентагон объявил о возобновлении военных поставок киевскому режиму, куда в числе прочего войдут боеприпасы для комплексов ПВО и РСЗО HIMARS.

Как заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передаваемые ВСУ западные вооружения и техника «сжигались, сжигаются и будут сжигаться» российскими военными. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что новая помощь лишь сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.