Пожар произошел на складах в Алматы

По информации МЧС, по повышенному рангу огнеборцы алматинского ДЧС прибыли на место происшествия.
«Возгорание произошло в одном из частных складских помещений Бостандыкского района. Павильоны были в дыму. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы оперативно, в течение 35 минут, пожарные ликвидировали очаг возгорания площадью 60 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет».
Отмечается, что на месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причины возгорания устанавливаются.