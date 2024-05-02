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Пожар произошел на складах в Алматы

Пожарные 2 мая ликвидировали пожар, который произошел на складских помещениях в Алматы. Им удалось спасти товары, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

По информации МЧС, по повышенному рангу огнеборцы алматинского ДЧС прибыли на место происшествия.

«Возгорание произошло в одном из частных складских помещений Бостандыкского района. Павильоны были в дыму. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы оперативно, в течение 35 минут, пожарные ликвидировали очаг возгорания площадью 60 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет».

говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причины возгорания устанавливаются.

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