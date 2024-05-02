Пожар произошел на складах в Алматы

«Возгорание произошло в одном из частных складских помещений Бостандыкского района. Павильоны были в дыму. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы оперативно, в течение 35 минут, пожарные ликвидировали очаг возгорания площадью 60 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет».