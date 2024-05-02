В парламенте Грузии объявили красный уровень безопасности из-за действий протестующих

«Исходя из нападений на дворец парламента Грузии, что создает опасность жизни и здоровью людей, находящихся во дворце парламента, с 1 мая текущего года с 23:00 (22:00 мск — прим. ТАСС) во дворце парламента объявлен красный уровень безопасности», — говорится в заявлении парламента.
Красный уровень безопасности означает, что все лица, находящиеся в парламенте, должны покинуть здание, кроме тех, чье присутствие в законодательном органе посчитает необходимым глава аппарата. Руководство парламента уже погасило свет как внутри здания, так и наружное освещение.
Несколько тысяч человек в среду вечером стали проводить акцию протеста у стен парламента. В какой-то момент митинг перерос в столкновения с полицией. Часть демонстрантов расположилась у служебного входа в парламент на улице 9 Апреля и стала раскачивать ворота. Спецназ, который находится во дворе здания законодательного органа, начал применять в их адрес слезоточивый и перцовый газы, а также воду. В полицейских полетели камни, бутылки и петарды.
Парламент Грузии в среду во втором чтении поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого высказывались президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против законопроекта.
Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект. Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Вместо этого использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».