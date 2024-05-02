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Украинский БПЛА повредил линии электропередачи в Курской области

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Поныри были повреждены линии электропередачи, сообщает 1 мая губернатор Курской области Роман Старовойт.

Источник: Reuters

«В результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света», ― добавил глава региона.

Как отметил губернатор Курской области, ремонтные бригады уже начали восстанавливать подачу электричества в поселке.

Вечером 1 мая Старовойт сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили БПЛА в Курской области. Также в этот день в Курской области было объявлено об опасности атаки беспилотников.

Кроме того, вечером 1 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО пресекли попытку атаки украинских боевиков при помощи БПЛА в небе над Брянской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.