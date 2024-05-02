«Замуровали заживо»: вопиющий случай в жилом доме столицы ДФО

Вопиющий случай в жилом доме столицы ДФО разгневал приморцев. Управляющая компания уже не в первый раз заживо замуровала кошек в подвале дома на Жигура, 12, сообщает тг-канал revizor_vdk (18+).
Еду неравнодушные жители просовывают через маленькие отверстия в решётке одного продуха. Пугливые кошки к окну не выходят, более храбрые отбирают еду у тех, кто послабее, отмечают очевидцы.
По словам соседей, остальные продухи помимо решёток изнутри заколочены ещё и фанерой. В подвале стоит ужасная жара, там уже четвёртые сутки животные находятся без воды, что является жестоким обращением с животными.
Раннее, эта управляющая компания уже муровала кошек и по другим адресам, что имело общественный резонанс.
В тг-канале отметили, что было подано заявление в полицию.