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В Орловской области из-за атаки беспилотника повреждены объекты энергетики

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об атаке беспилотников по территории Глазуновского и Свердловского районов. По его словам, во время обезвреживания БПЛА повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В нескольких домовладениях нарушено электроснабжение.

Источник: Reuters

«Орловская область в очередной раз подверглась атаке вражеских БПЛА. На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора. Клычков отметил, что на месте происшествия уже работают оперативные службы.

В ночь на 2 мая об атаке беспилотников сообщили губернаторы Курской и Брянской областей. В Курской области повреждения получили линии электропередачи в поселке Поныри. О разрушениях в Брянской области не сообщалось. Опасность атаки беспилотников также была объявлена в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях.