В Орловской области из-за атаки беспилотника повреждены объекты энергетики

«Орловская область в очередной раз подверглась атаке вражеских БПЛА. На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора. Клычков отметил, что на месте происшествия уже работают оперативные службы.