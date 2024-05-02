В Орловской области из-за атаки беспилотника повреждены объекты энергетики

«Орловская область в очередной раз подверглась атаке вражеских БПЛА. На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора. Клычков отметил, что на месте происшествия уже работают оперативные службы.
В ночь на 2 мая об атаке беспилотников сообщили губернаторы Курской и Брянской областей. В Курской области повреждения получили линии электропередачи в поселке Поныри. О разрушениях в Брянской области не сообщалось. Опасность атаки беспилотников также была объявлена в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях.