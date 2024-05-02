Обвиняемым в хищении средств на контракт для спецсвязи ФСО меру пресечения избрали заочно

Главное следственное управление СКР выясняет обстоятельства хищения бюджетных средств с 24 августа 2022 года. Уже 25 августа, на следующий день после возбуждения дела, были задержаны гендиректор ФГУП ФСО «НТЦ “Система”» Павел Нащекин, его заместитель Александр Попов и руководитель проектов, начальник лаборатории НТЦ Станислав Глазов, считающийся одним из ведущих российских специалистов в области информационных технологий и цифровизации. Вскоре оперативники задержали советника директора ФГУП ФСО Анатолия Русанова, главного бухгалтера предприятия Юрия Миронова и ведущего специалиста управления правовой информатизации Спецсвязи ФСО Владимира Верховодова. Всем им было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, а 26 августа 2022 года Басманный суд отправил их в СИЗО. Год спустя мера пресечения обвиняемым была изменена — решением того же райсуда они были переведены под домашний арест. Интересно, что смягчение меры пресечения почти совпало по времени с ужесточением квалификации действий трех руководящих сотрудников ФГУПа — господ Нащекина, Глазова и Попова: 6 июля 2023 года к обвинению в мошенничестве добавилась и особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).