В Приморье расследовали дело о взятках при строительстве спортплощадок

Расследование уголовного дела о взятках в особо крупном размере при строительстве спортивных площадок завершили в Приморье, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по региону.
Фигуранты уголовного дела — инженер по надзору за строительством Центра спортивной подготовки Приморского края Сергей Саппа, а также три его соучастницы: Ксения Шереметьева, Дарья Баллад и Татьяна Баллад. В зависимости от роли их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере через посредника, посредничестве во взяточничестве и незаконном образовании юрлица.
По версии следствия, Сергей Саппа в январе 2023 года через свою родственницу Ксению Шереметьеву получил от ИП 160 тысяч рублей. За это он должен был помочь предпринимателю победить в аукционе на строительство спортплощадок, а также обеспечить приёмку объектов. Всего Саппа собирался получить 3 млн рублей.
В 2020 и 2022 году Сергей Саппа за вознаграждение оформил в налоговой компании на подставные лица — своих пособниц. Незаконно образованные организации должны были поставлять и строить спортивные сооружения для районов Приморья.