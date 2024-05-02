В Приморье расследовали дело о взятках при строительстве спортплощадок

По версии следствия, Сергей Саппа в январе 2023 года через свою родственницу Ксению Шереметьеву получил от ИП 160 тысяч рублей. За это он должен был помочь предпринимателю победить в аукционе на строительство спортплощадок, а также обеспечить приёмку объектов. Всего Саппа собирался получить 3 млн рублей.