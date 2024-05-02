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В США скончался еще один источник утечек о проблемах с самолетами Boeing

В США внезапно заболел и умер еще один источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Об этом сообщает американская газета Seattle Times.

Источник: AP 2023

Экс-аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин был один из первых источников утечек информации о возможном игнорировании производственных недостатков у самолетов модели 737 Max. У 45-летнего Дина, проживавшего в штате Канзас, было крепкое здоровье. Но неожиданно он тяжело заболел, две недели находился в критическом состоянии, а затем скончался.

До этого сообщалось, что инженера Джона Барнетта, который давал показания против Boeing, нашли мертвым в США. По версии полиции, мужчина, предположительно, совершил суицид. Барнетт проработал в Boeing 32 года. Он был инженером по контролю качества на производстве в Норт-Чарлстон, занимая эту должность с 2010 по 2017 год.