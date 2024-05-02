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Левобережье снова в огне: показываем, как выглядит остров Дачный после масштабного пожара

Не успела открыться пассажирская навигация, как Хабаровск тут же накрыло дымом от масштабных пожаров на левом берегу.

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Самой крупной в эти выходные стала ЧС на острове Дачный. Пожар на территории, где расположены садовые участки хабаровчан, вспыхнул 29 апреля. Возгорание, его в официальном релизе от МЧС назвали ландшафтным, тушили два дня подряд.

В основном горела сухая трава и старые заброшенные постройки. Огонь раскинулся на 5,5 километра. На место выезжали больше 30 человек и три единицы техники, среди которых вертолет и плавсредства. Ликвидация открытых очагов пламени по кромке продолжалась и на следующие сутки. Посмотрите, как выглядит остров Дачный после пожара, в нашем фоторепортаже.

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