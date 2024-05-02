Левобережье снова в огне: показываем, как выглядит остров Дачный после масштабного пожара

В основном горела сухая трава и старые заброшенные постройки. Огонь раскинулся на 5,5 километра. На место выезжали больше 30 человек и три единицы техники, среди которых вертолет и плавсредства. Ликвидация открытых очагов пламени по кромке продолжалась и на следующие сутки. Посмотрите, как выглядит остров Дачный после пожара, в нашем фоторепортаже.