Погиб 78-летний водитель Toyota, раздавленной грузовиком под Хабаровском

Напомним, смертельная авария произошла вечером 1 мая на трассе А-375. Водитель фуры Merсedes двигался из краевой столицы в сторону Комсомольска-на-Амуре, отвлёкся от дороги и вылетел на встречную полосу, где снёс Toyota Ipsum. Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте, водителя деблокировали с помощью гидравлического оборудования и доставили в ККБ № 2.