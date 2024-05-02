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Погиб 78-летний водитель Toyota, раздавленной грузовиком под Хабаровском

Число жертв аварии выросло до двух.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске скончался водитель Toyota, которую раздавило грузовиком в 20 километрах от города. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Напомним, смертельная авария произошла вечером 1 мая на трассе А-375. Водитель фуры Merсedes двигался из краевой столицы в сторону Комсомольска-на-Амуре, отвлёкся от дороги и вылетел на встречную полосу, где снёс Toyota Ipsum. Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте, водителя деблокировали с помощью гидравлического оборудования и доставили в ККБ № 2.

Спустя около двух часов владелец раздавленной иномарки погиб на больничной койке. Врачи предприняли всё возможное, чтобы его спасти, однако травмы оказались слишком тяжёлыми.

Виновник ДТП также находится в больнице, его личность в данный момент выясняется.