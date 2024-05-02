Невнимательность обошлась в 21 тысячу рублей жителю Хабаровска

Мужчина, находясь в общественном месте и распивая спиртное, попросил у своего знакомого смартфон, чтобы перевести деньги через банковское приложение, поскольку его телефон разрядился. Он забыл выйти из своего аккаунта, оставив его в активном режиме. Владелец телефона воспользовался этим и похитил 21 тысячу рублей.