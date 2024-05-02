Невнимательность обошлась в 21 тысячу рублей жителю Хабаровска

Хабаровчанин случайно оставил свой аккаунт в банковском приложении открытым на чужом телефоне. Это привело к краже 21 тысячи рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мужчина, находясь в общественном месте и распивая спиртное, попросил у своего знакомого смартфон, чтобы перевести деньги через банковское приложение, поскольку его телефон разрядился. Он забыл выйти из своего аккаунта, оставив его в активном режиме. Владелец телефона воспользовался этим и похитил 21 тысячу рублей.
— Сотрудники отдела № 5 УМВД России по Хабаровску провели расследование и задержали подозреваемого. Это 33-летний безработный житель пригородного села Ильинки, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и хранение наркотиков, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания в ожидании решения суда по мере пресечения.