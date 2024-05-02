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Мусорный полигон горит в Спасске-Дальнем

Все службы переведены в режим повышенной готовности.

Источник: Соцсети

В Приморье горит полигон с мусором, сообщает ИА PrimaMedia. Информацию подтвердили в администрации Спасска-Дальнего, где и произошло возгорание.

По словам главы городского округа Сергея Митрофанова, полигон загорелся вечером 1 мая. Все службы переведены в режим повышенной готовности.

«Как только будет локализовано открытое горение, эксплуатирующая организация приступит к пересыпке грунтом, чтобы устранить задымление», — уточнил глава.

Источник, близкий к ситуации, отметил, что открытое горение на площади примерно в 300 «квадратов» было локализовано еще к вечеру 1 мая. Сейчас на месте работает тяжелая техника.

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