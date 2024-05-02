15 лет жизни за три тысячи рублей: во Владивостоке задержали 19-летнего дилера

Сотрудники Росгвардии заметили молодого человека, который раскладывал наркотики в парке Минного городка во Владивостоке. Фигурант пытался переплыть озеро и скрыться на другом берегу. Но он выбился из сил и замерз, вернулся на берег и оказался задержан, сообщает «КП — Дальний Восток» со ссылкой на Полицию Приморья.
Установлено, что 19-летний местный житель устроился в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ на работу «закладчиком». Он забирал «клад» с маслом, расфасовывал и раскладывал по тайникам, отправляя координаты администратору интернет-магазина.
В районе Минного городка обнаружено как минимум 10 сверточков общей массой 29 граммов. За каждую закладку, как признался задержанный, обещали по 300 рублей.
Уже заведено уголовное дело по статье за незаконный сбыт наркотических веществ. Санкция — до 15 лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник под стражей.