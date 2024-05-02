15 лет жизни за три тысячи рублей: во Владивостоке задержали 19-летнего дилера

Сотрудники Росгвардии заметили молодого человека, который раскладывал наркотики в парке Минного городка во Владивостоке. Фигурант пытался переплыть озеро и скрыться на другом берегу. Но он выбился из сил и замерз, вернулся на берег и оказался задержан, сообщает «КП — Дальний Восток» со ссылкой на Полицию Приморья.