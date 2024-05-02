Украинского хакера приговорили к тюремному сроку в США

9 ноября 2021 года Министерство юстиции США сообщило об аресте в Польше украинского хакера Ярослава Васинского, обвиняемого в вымогательстве 50 миллионов долларов у Apple. Как считало обвинение, он вместе с сообщниками в составе организации REvil с марта 2019 по август 2021 года умышленно внедрял вредоносное ПО в компьютерные сети и тем самым наносил вред с намерением в дальнейшем вымогать деньги за нераскрытие персональных данных.