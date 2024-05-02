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Тело ребенка нашли в огороде в Щучинске: задержан еще один подозреваемый по делу

В городе Щучинске в Акмолинской области задержали 29-летнюю женщину по делу об убийстве ее приемного сына. Ранее была задержана бабушка ребенка, передает сайт телеканала КТК.

Источник: pixabay.com

О смерти малыша стало известно случайно. Женщина привезла в детскую больницу избитого сына и перепутала свидетельство о рождении. Позже выяснилось, что документы принадлежат мальчику, которого нет в живых уже четыре года.

Следствие полагает, что ребенка убили, а его тело закопали в огороде. Главной подозреваемой тогда стала 65-летняя бабушка. Ее сразу задержали.

Пенсионерка вместе с дочерью воспитывала еще четверых детей-сирот с особенностями развития.

Вчера стало известно, что в СИЗО отправили и 29-летнюю приемную мать. Ее подозревают в истязаниях.

Помимо этого, по факту халатности в районном отделе образования также начали расследование, а сотрудников органов опеки Бурабайского района подозревают в бездействии.