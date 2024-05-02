Тело ребенка нашли в огороде в Щучинске: задержан еще один подозреваемый по делу

О смерти малыша стало известно случайно. Женщина привезла в детскую больницу избитого сына и перепутала свидетельство о рождении. Позже выяснилось, что документы принадлежат мальчику, которого нет в живых уже четыре года.
Следствие полагает, что ребенка убили, а его тело закопали в огороде. Главной подозреваемой тогда стала 65-летняя бабушка. Ее сразу задержали.
Пенсионерка вместе с дочерью воспитывала еще четверых детей-сирот с особенностями развития.
Вчера стало известно, что в СИЗО отправили и 29-летнюю приемную мать. Ее подозревают в истязаниях.
Помимо этого, по факту халатности в районном отделе образования также начали расследование, а сотрудников органов опеки Бурабайского района подозревают в бездействии.