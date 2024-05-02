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Спецназ начал массовые задержания митингующих в Тбилиси у парламента

ТБИЛИСИ, 2 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии начали задерживать митингующих в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Им удалось также оттеснить протестующих с верхних улиц Чичинадзе и 9 Апреля к проспекту Руставели. В свою очередь на проспекте Руставели также появились стражи порядка в большом количестве.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Несколько десятков митингующих остаются на проспекте Руставели перед парламентом, однако вокруг, на соседних улицах, уже расположились сотрудники МВД.

Несколько тысяч человек в среду вечером проводили акцию протеста у стен парламента. В какой-то момент митинг перерос в столкновения с полицией. Часть демонстрантов расположилась у служебного входа в парламент на улице 9 Апреля и стала раскачивать ворота. Спецназ, который находится во дворе здания законодательного органа, начал применять в их адрес слезоточивый и перцовый газы, а также воду. В стражей порядка полетели камни, бутылки и петарды.