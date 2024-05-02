В Новосибирске обнаружили склад мертвых собак в мусорных мешках

В Telegram-канале «ACT-54 Black» сообщили, что в Новосибирской области у обочины на повороте к СНТ «Приборостроитель» было обнаружено 9 мусорных мешков, в которых лежали тела мертвых собак.
Как сообщил автор поста, в каждом отдельном мешке были три взрослые собаки и шесть щенков. Также уточнили, что насильственных признаков на теле животных не было обнаружено. У каждой из них был ошейник на шее.
«Нами было принято решение похоронить их, съездили за лопатами и закопали», — написал автор.
Напомним, что жители Новосибирской области пожаловались на незаконный скотомогильник.