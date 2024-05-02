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В Новосибирске обнаружили склад мертвых собак в мусорных мешках

Мертвых собак в мусорных мешках нашли около дороги в Новосибирской области.

Источник: Соцсети

В Telegram-канале «ACT-54 Black» сообщили, что в Новосибирской области у обочины на повороте к СНТ «Приборостроитель» было обнаружено 9 мусорных мешков, в которых лежали тела мертвых собак.

Как сообщил автор поста, в каждом отдельном мешке были три взрослые собаки и шесть щенков. Также уточнили, что насильственных признаков на теле животных не было обнаружено. У каждой из них был ошейник на шее.

«Нами было принято решение похоронить их, съездили за лопатами и закопали», — написал автор.

Напомним, что жители Новосибирской области пожаловались на незаконный скотомогильник.