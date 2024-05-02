Неизвестный обстрелял машину жителя Владивостока

«Какой-то негодяй обстрелял мою машину в районе 2-й Промышленная, 8. Стреляли с верхних этажей, скорее всего с травматического оружия. Повредил лобовое стекло. Когда уехал я, встал другой человек на это место, так его авто тоже обстреляли», — поделился приморец.