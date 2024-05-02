Неизвестный обстрелял машину жителя Владивостока

Житель Владивостока в социальных сетях рассказал о том, что неизвестный обстрелял его машину. В качестве доказательств автовладелец выложил фотографии с повреждениями на транспорте.
«Какой-то негодяй обстрелял мою машину в районе 2-й Промышленная, 8. Стреляли с верхних этажей, скорее всего с травматического оружия. Повредил лобовое стекло. Когда уехал я, встал другой человек на это место, так его авто тоже обстреляли», — поделился приморец.
Кто и с какой целью обстрелял машину жителя города, до сих пор остается загадкой. Редакция «Комсомолки» обратилась в пресс-службу УМВД по краю за комментарием.
Напомним, ранее мы писали, что во Владивостоке двое молодых людей расстреляли из, предположительно, сигнального пистолета проезжающий по дворам автомобиль. В итоге после случившегося полиция организовала проверку.