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Неизвестный обстрелял машину жителя Владивостока

Во Владивостоке неизвестный стреляет по чужим автомобилям.

Источник: Соцсети

Житель Владивостока в социальных сетях рассказал о том, что неизвестный обстрелял его машину. В качестве доказательств автовладелец выложил фотографии с повреждениями на транспорте.

«Какой-то негодяй обстрелял мою машину в районе 2-й Промышленная, 8. Стреляли с верхних этажей, скорее всего с травматического оружия. Повредил лобовое стекло. Когда уехал я, встал другой человек на это место, так его авто тоже обстреляли», — поделился приморец.

Кто и с какой целью обстрелял машину жителя города, до сих пор остается загадкой. Редакция «Комсомолки» обратилась в пресс-службу УМВД по краю за комментарием.

Напомним, ранее мы писали, что во Владивостоке двое молодых людей расстреляли из, предположительно, сигнального пистолета проезжающий по дворам автомобиль. В итоге после случившегося полиция организовала проверку.