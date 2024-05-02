В Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах

Несколько тысяч человек в среду вечером проводили акцию протеста у стен парламента. В какой-то момент митинг перерос в столкновения с полицией. Часть демонстрантов расположились у служебного входа в парламент на улице 9 Апреля и стали раскачивать ворота. Спецназ, который находится во дворе здания законодательного органа, начал применять против них слезоточивый и перцовый газы, а также воду. В полицию полетели камни, бутылки и петарды.