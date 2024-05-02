В Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах

Несколько десятков митингующих по-прежнему остаются перед зданием парламента на проспекте Руставели. Там же находятся полицейские, которые сообщили протестующим, что вскоре на проспекте появятся городские службы, которые займутся очисткой проезжей части.
Завершению митинга предшествовало оттеснение спецназом протестующих, которые были сконцентрированы на улицах 9 Апреля и Чичинадзе и занимались возведением баррикад у ворот служебных входов в парламент. Стражам порядка пришлось задержать несколько человек.
Несколько тысяч человек в среду вечером проводили акцию протеста у стен парламента. В какой-то момент митинг перерос в столкновения с полицией. Часть демонстрантов расположились у служебного входа в парламент на улице 9 Апреля и стали раскачивать ворота. Спецназ, который находится во дворе здания законодательного органа, начал применять против них слезоточивый и перцовый газы, а также воду. В полицию полетели камни, бутылки и петарды.
Парламент Грузии в среду во втором чтении поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого высказывались президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против законопроекта.
Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект. Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Вместо этого использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».