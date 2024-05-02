В Тайшете зарубили топором мужчину и положили его труп на железнодорожные пути

Следком возбудил уголовное дело в отношении двух жителей Тайшета, подозреваемых в убийстве своего приятеля. По версии следствия, в ночь на 24 апреля трое мужчин распивали спиртное. Между ними возникла ссора, во время которой двое напали на третьего с топором и несколько раз ударили его топором по голове. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.