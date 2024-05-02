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В Тайшете зарубили топором мужчину и положили его труп на железнодорожные пути

В убийстве заподозрили собутыльников жертвы.

Следком возбудил уголовное дело в отношении двух жителей Тайшета, подозреваемых в убийстве своего приятеля. По версии следствия, в ночь на 24 апреля трое мужчин распивали спиртное. Между ними возникла ссора, во время которой двое напали на третьего с топором и несколько раз ударили его топором по голове. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленники завернули труп в покрывало и перенесли его на железнодорожные рельсы для инсценировки несчастного случая.

Обнаружили тело погибшего сотрудники ВСЛУ МВД России и при взаимодействии с сотрудниками угрозыска территориального органа полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемых. Следователями проведены допросы и обыски по месту жительства подозреваемых. Фигуранты были задержаны, по ходатайству следствия судом их заключили под стражу.