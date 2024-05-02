МО РФ сообщило о поражении «Корнетом» тяжелого беспилотника ВСУ «Баба-яга»

«В ночное время суток один из расчетов ПТРК “Корнет” получил информацию о том, что в районе их позиции на малой высоте работает украинский тяжелый коптер, прозванный на фронте “Бабой-ягой”. В течение нескольких минут координаты летательного аппарата были уточнены, и он был уничтожен первым же пуском противотанковой ракеты». — говорится в сообщении ведомства, которое сопровождается соответствующими кадрами.