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МО РФ сообщило о поражении «Корнетом» тяжелого беспилотника ВСУ «Баба-яга»

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Разведчики Южной группировки войск уничтожили с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» тяжелый беспилотник Вооруженных сил Украины «Баба-яга». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ночное время суток один из расчетов ПТРК “Корнет” получил информацию о том, что в районе их позиции на малой высоте работает украинский тяжелый коптер, прозванный на фронте “Бабой-ягой”. В течение нескольких минут координаты летательного аппарата были уточнены, и он был уничтожен первым же пуском противотанковой ракеты». — говорится в сообщении ведомства, которое сопровождается соответствующими кадрами.

Отмечается, что разведчики, работая во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов, успешно применяют переносные противотанковые ракетные комплексы для поражения огневых точек, техники и живой силы противника, помогая продвигаться вперед штурмовым подразделениям.