Омич признался в угрозах муляжом пистолета петербургским подросткам

По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обнародованной в минувший вторник, 30 апреля 2024 года, 25-летнего уроженца Омска доставили в отделение полиции как одного из возможных участников конфликта между местными подростками.
Как следует из официальной публикации, инцидент зафиксирован в вечернее время 28 апреля 2024 года. По сведениям правоохранительных органов, одного из его участников, 15-летнего молодого человека, пришлось госпитализировать с травмами головы.
Обозначено, что молодой омич стал одним из 14 человек, доставленных в отделение в связи с расследованием массового конфликта, причем остальные являются несовершеннолетними в возрасте от 13 до 16 лет. Точное количество участников драки в публикации не обозначено.
«Мужчина пояснил полицейским, что стал свидетелем подростковой драки и, якобы для того чтобы утихомирить конфликтующих, пригрозил им муляжом пистолета», — приводится в официальном сообщении позиция уроженца Омска с указанием на то, что утверждение требует проверки.
Отмечено, что «по следам» случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц».
Напомним, с начала 2024 года уроженцы Омска неоднократно фигурировали в криминально-судебных сводках из Санкт-Петербурга. Так, в феврале 2024 года сообщалось о задержании жителя региона по обвинению в хищении крупной суммы у религиозной организации, а в январе 2024 года бывший омич услышал приговор по обвинению в убийстве собственной супруги-петербурженки.