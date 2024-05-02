Омич признался в угрозах муляжом пистолета петербургским подросткам

Напомним, с начала 2024 года уроженцы Омска неоднократно фигурировали в криминально-судебных сводках из Санкт-Петербурга. Так, в феврале 2024 года сообщалось о задержании жителя региона по обвинению в хищении крупной суммы у религиозной организации, а в январе 2024 года бывший омич услышал приговор по обвинению в убийстве собственной супруги-петербурженки.