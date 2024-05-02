В Хабаровском крае в ДТП с грузовиком увеличилось число жертв

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в больнице скончался 48-летний водитель фуры. Предположительно, ДТП первого мая произошло по его вине — он отвлекся от дороги, грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой, в которой из Города юности возвращались домой пожилые супруги. Их автомобиль буквально припечатало тяжеловозом. 72-летняя пассажирка погибла на месте, ее мужа при помощи спецтехники достали из машины спасатели. 76-летний водитель умер в больнице.