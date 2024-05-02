Два человека погибли в ДТП на выезде из Актобе (видео)

ДТП произошло на выезде из Актобе недалеко от пригородного поселка Жанаконыс. По данным полиции, водитель многотонного самосвала решил развернуться на трассе, но в этот момент в него врезался легковой автомобиль ВАЗ-2111.
В итоге 45-летний водитель «ВАЗа» и его пассажир скончались. Еще один мужчина, находившийся в той же машине, попал в больницу. Также госпитализирован сам шофер самосвала. Именно он, по предварительной версии, и спровоцировал трагедию.
«На 126-м километре трассы “Самара — Шымкент” столкнулись грузовой Shacman и ВАЗ-2111. Водитель 2111 и его пассажир скончались на месте ДТП. Шофер грузовика и еще один человек были доставлены в городскую больницу», — сообщил первый замначальника управления полиции Актобе Мадияр Акентай.