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Два человека погибли в ДТП на выезде из Актобе (видео)

В Актюбинской области недалеко от поселка Жанаконыс столкнулись легковушка «ВАЗ» и грузовой Shacman. Погибли два человека, еще двое — госпитализированы, передает сайт телеканала КТК.

Источник: КТК

ДТП произошло на выезде из Актобе недалеко от пригородного поселка Жанаконыс. По данным полиции, водитель многотонного самосвала решил развернуться на трассе, но в этот момент в него врезался легковой автомобиль ВАЗ-2111.

В итоге 45-летний водитель «ВАЗа» и его пассажир скончались. Еще один мужчина, находившийся в той же машине, попал в больницу. Также госпитализирован сам шофер самосвала. Именно он, по предварительной версии, и спровоцировал трагедию.

«На 126-м километре трассы “Самара — Шымкент” столкнулись грузовой Shacman и ВАЗ-2111. Водитель 2111 и его пассажир скончались на месте ДТП. Шофер грузовика и еще один человек были доставлены в городскую больницу», — сообщил первый замначальника управления полиции Актобе Мадияр Акентай.