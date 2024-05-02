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«Падали на асфальт и прятались»: вопиющий случай с огнестрелом во Владивостоке — кадры

«Страшно ходить по улице», — комментируют в Сети.

Источник: Соцсети

Вопиющий случай с огнестрелом произошел во Владивостоке. Кадры с места происшествия опубликовали в tg-канале svodka25 (18+).

Неизвестный обстрелял несколько автомобилей в районе дома 2-я Промышленная, 8.

«Вчера какой-то негодяй обстрелял мою машину. Стреляли с верхних этажей, скорее всего, с травматического оружия. Повредил лобовое стекло. Когда уехал я, встал другой человек на это место, так как его авто тоже обстреляли», — пишет пострадавший.

Очевидцы прокомментировали ситуацию в социальных сетях:

«Страшно уже ходить по улице», «Люди перепугались, падали на асфальт и прятались от звуков», «Что за нелюди это сделали?».