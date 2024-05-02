«Падали на асфальт и прятались»: вопиющий случай с огнестрелом во Владивостоке — кадры

«Вчера какой-то негодяй обстрелял мою машину. Стреляли с верхних этажей, скорее всего, с травматического оружия. Повредил лобовое стекло. Когда уехал я, встал другой человек на это место, так как его авто тоже обстреляли», — пишет пострадавший.