«Падали на асфальт и прятались»: вопиющий случай с огнестрелом во Владивостоке — кадры

Вопиющий случай с огнестрелом произошел во Владивостоке. Кадры с места происшествия опубликовали в tg-канале svodka25 (18+).
Неизвестный обстрелял несколько автомобилей в районе дома 2-я Промышленная, 8.
«Вчера какой-то негодяй обстрелял мою машину. Стреляли с верхних этажей, скорее всего, с травматического оружия. Повредил лобовое стекло. Когда уехал я, встал другой человек на это место, так как его авто тоже обстреляли», — пишет пострадавший.
Очевидцы прокомментировали ситуацию в социальных сетях:
«Страшно уже ходить по улице», «Люди перепугались, падали на асфальт и прятались от звуков», «Что за нелюди это сделали?».