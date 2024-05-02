Как сквозь землю провалилась: в Амурске бесследно пропала женщина с огненными волосами

Четвертые сутки продолжается поиск 70-летней Марии Хребтак. 29 апреля она вышла из своего дома в городе Амурске и бесследно пропала. Поиски ведут полиция, МЧС, волонтеры и неравнодушные жители города. Около 40 человек из Амурска и Комсомольска-на-Амуре, не теряя надежды, пытаются отыскать пропавшую женщину, но на данный момент безрезультатно. Подробнее читайте в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Амурск — небольшой город и подобные происшествия происходят там не так часто. Как такое возможно, чтобы человек пропал бесследно и его никто нигде не видел. Ориентировка «вирусится» в Сети уже несколько дней. За все время, с момента организации поиска, пешими группами обследованы дворы, дома, километры лесов со сложным рельефом и практически вертикальным скальником. Отсмотрены и продолжают просматриваться гигабайты записей с видеокамер. МЧС применяли коптеры, но даже это не принесло результатов.
Волонтеры обращаются к амурчанам и гостям города с просьбой о помощи распространения информации, в надежде получить хоть какие-то отклики очевидцев.
— Мы просим водителей автомобилей отсмотреть видеорегистраторы за 29 апреля в период с 7:00 до 10:00 утра. Особенно тех, кто двигался в сторону 102-ых дачных участков. А также необходимы записи с адресов: проспект Строителей 46, 46а, 48,50, проспект Комсомольский 55, Южная магистраль. Возможно, именно ваш прибор зафиксировал кадры, по которым мы сможем понять направление движения пропавшей амурчанки, — рассказали «КП» — Хабаровск’в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».
По информации из ориентировки Мария Петровна невысокого роста — всего 154 сантиметра, среднего телосложения, глаза серого цвета и рыжие волосы. В день пропажи Мария Петровна была одета в болоньевую темно-коричневую куртку с фиолетовым оттенком, ботинки светлые и бежевый берет.
Родственникам, и всем, кто задействован в поиске Марии Хребтак, остается только догадываться, куда же все-таки она исчезла. В ориентировке указано, что женщина нуждается в медицинской помощи.
«КП» — Хабаровск" следит за развитием событий.