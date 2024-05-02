Как сквозь землю провалилась: в Амурске бесследно пропала женщина с огненными волосами

Амурск — небольшой город и подобные происшествия происходят там не так часто. Как такое возможно, чтобы человек пропал бесследно и его никто нигде не видел. Ориентировка «вирусится» в Сети уже несколько дней. За все время, с момента организации поиска, пешими группами обследованы дворы, дома, километры лесов со сложным рельефом и практически вертикальным скальником. Отсмотрены и продолжают просматриваться гигабайты записей с видеокамер. МЧС применяли коптеры, но даже это не принесло результатов.