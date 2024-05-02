Природа помогла спасти от пожара заповедник в Хабаровском крае

Шестеро государственных инспекторов Большехехцирского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» спасли заповедник от крупного ландшафтного пожара, который угрожал особо охраняемой природной территории несколько дней. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», термоточку удалось полностью ликвидировать к утру 1 мая.
— Сотрудникам Большехехцирского заповедника в ликвидации пожара во-многом помогла сама природа. В ночь с 30 апреля на 1 мая ударили заморозки, которые сдержали распространение огня. Хорошо себя также показали минеральные полосы, организованные по границам охраняемой территории — они предотвратили массовый переход пламени, — рассказали нашему корреспонденту в «Заповедном Приамурье».
Суммарная площадь ландшафтного пожара составила 124 гектара. Огонь зашёл в заповедник совсем незначительно — всего от него пострадало порядка полутора гектаров особо охраняемой природной территории. В настоящее время Большехехцирскому ничего не угрожает, однако инспекторы продолжают держать ситуацию на контроле — никто не гарантирует, что не возникнут новые возгорания.
Напомним, одну из термоточек вблизи заповедника его сотрудники ликвидировали 30 апреля. Пожар прошёл примерно 450 гектаров и был остановлен за 450 метров до границы с Большехехцирским. Причины возникновения пожара выясняются.