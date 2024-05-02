Природа помогла спасти от пожара заповедник в Хабаровском крае

Суммарная площадь ландшафтного пожара составила 124 гектара. Огонь зашёл в заповедник совсем незначительно — всего от него пострадало порядка полутора гектаров особо охраняемой природной территории. В настоящее время Большехехцирскому ничего не угрожает, однако инспекторы продолжают держать ситуацию на контроле — никто не гарантирует, что не возникнут новые возгорания.