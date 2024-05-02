Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае достигло 36

«По состоянию на 5:30 (00:30 2 мая мск.— “Ъ”) число погибших после обрушения части скоростной автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая возросло до 36. Еще 30 человек находятся на стационарном лечении, жизни ни одного из них ничего не угрожает», — сообщает агентство со ссылкой на местные власти.