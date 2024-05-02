В Слюдянском районе женщина зарезала сожителя и прятала труп во дворе целый месяц

Слюдянский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летней уроженки Байкальска. Женщина признана виновной в расправе над своим сожителем. В начале августа 2023 года в СНТ «Бабха» между фигуранткой и её 53-летним сожителем во время застолья возник конфликт из-за того, что мужчина оскорбительно отзывался о покойном отце возлюбленной. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры региона.
Женщина схватила кухонный нож и нанесла им один удар в грудь обидчику, от чего тот скончался. Злоумышленница обработала рану кровоостанавливающим медицинским препаратом, накрыла убитого одеялом и установила рядом обогреватель.
Спустя три дня фигурантка переместила труп во двор своего частного дома и прикрыла досками, так тело пролежало ещё около 30 дней. Тело сожителя обнаружили пришедшие в гости знакомые по характерному запаху. Следователи СК возбудили уголовное дело, поместив женщину, которая по результатам судебно-психиатрической экспертизы признана вменяемой, под домашний арест,
В итоге суд приговорил виновную к 6 годам в колонии общего режима.