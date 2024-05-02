В Слюдянском районе женщина зарезала сожителя и прятала труп во дворе целый месяц

Слюдянский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летней уроженки Байкальска. Женщина признана виновной в расправе над своим сожителем. В начале августа 2023 года в СНТ «Бабха» между фигуранткой и её 53-летним сожителем во время застолья возник конфликт из-за того, что мужчина оскорбительно отзывался о покойном отце возлюбленной. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры региона.