В МЧС рассказали подробности пожара в мясном магазине в Анапе.
По данным пресс-службы краевого ведомства, сигнал о возгорании на улице Владимирской поступил диспетчеру 1 мая в 22:27. Огонь распространился в одноэтажном здании на площади 150 квадратных метров.
Ликвидировали пожар в 23:20. На месте работали 17 сотрудников МЧС, было задействовано четыре единицы техники. Обошлось без пострадавших.
Напомним, ранее в Геленджике произошел лесной пожар возле канатной дороги «Олимп». Пожарные обнаружили возгорание сухой травы в Кабардинском участковом лесничестве на примерной площади 0,01 га.
В Краснодаре около ЖК Большой загорелась постройка. Оказалось, что неизвестные заперли бездомного в помещении и подожгли. По словам очевидцев, его сначала избили двое неизвестных, а затем закрыли в помещении. Сотрудники МЧС успели потушить пламя и спасти мужчину.