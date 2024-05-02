В МЧС рассказали подробности пожара в мясном магазине в Анапе.

В Краснодаре около ЖК Большой загорелась постройка. Оказалось, что неизвестные заперли бездомного в помещении и подожгли. По словам очевидцев, его сначала избили двое неизвестных, а затем закрыли в помещении. Сотрудники МЧС успели потушить пламя и спасти мужчину.