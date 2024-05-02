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В МЧС рассказали подробности пожара в мясном магазине в Анапе

Пожар на улице Владимирской случился поздно вечером 1 мая.

В МЧС рассказали подробности пожара в мясном магазине в Анапе.

По данным пресс-службы краевого ведомства, сигнал о возгорании на улице Владимирской поступил диспетчеру 1 мая в 22:27. Огонь распространился в одноэтажном здании на площади 150 квадратных метров.

Ликвидировали пожар в 23:20. На месте работали 17 сотрудников МЧС, было задействовано четыре единицы техники. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее в Геленджике произошел лесной пожар возле канатной дороги «Олимп». Пожарные обнаружили возгорание сухой травы в Кабардинском участковом лесничестве на примерной площади 0,01 га.

В Краснодаре около ЖК Большой загорелась постройка. Оказалось, что неизвестные заперли бездомного в помещении и подожгли. По словам очевидцев, его сначала избили двое неизвестных, а затем закрыли в помещении. Сотрудники МЧС успели потушить пламя и спасти мужчину.

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