В Приморье задержан очередной подозреваемый в сотрудничестве с разведкой Украины

«Установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги. По заданию кураторов, приморец собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморья», — говорится в сообщении ведомства.
На официальном ресурсе Антитеррористический комиссии Приморского края выложен видеоролик, на котором видно, что мужчину задержали на одной из улиц Владивостока.
Подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
В конце апреля стало известно о задержании сотрудниками ФСБ другого жителя Приморского края за сотрудничество «на конфиденциальной основе» с националистической организацией, подконтрольной Главному управлению разведки Минобороны Украины. Об этом «РИА Новости» сообщало УФСБ по региону. По данным ведомства, мужчина «инициировал общение в интернете с представителем» националистической организации, признанной в РФ террористической (какой именно, не уточнялось), чтобы посодействовать в деятельности против безопасности России. Следственный отдел УФСБ РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). На видеозаписи, опубликованной «РИА Новости», мужчина говорит, что вину полностью признает и готов сотрудничать со следствием.