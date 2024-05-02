В Приморье задержан очередной подозреваемый в сотрудничестве с разведкой Украины

В конце апреля стало известно о задержании сотрудниками ФСБ другого жителя Приморского края за сотрудничество «на конфиденциальной основе» с националистической организацией, подконтрольной Главному управлению разведки Минобороны Украины. Об этом «РИА Новости» сообщало УФСБ по региону. По данным ведомства, мужчина «инициировал общение в интернете с представителем» националистической организации, признанной в РФ террористической (какой именно, не уточнялось), чтобы посодействовать в деятельности против безопасности России. Следственный отдел УФСБ РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). На видеозаписи, опубликованной «РИА Новости», мужчина говорит, что вину полностью признает и готов сотрудничать со следствием.