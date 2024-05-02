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Полиция организовала проверку после осквернения могилы группы Дятлова

В Екатеринбурге полиция организовали проверку по факту осквернения братской могилы туристов группы Дятлова на Михайловском кладбище, сообщает «Комсомольская правда».

Бессвязные надписи «чикатило», «космос заждался», «возмездие», рисунок нацистской свастики на памятнике, а также сильные повреждения на фото участника группы Семена Золотарева были обнаружены 29 апреля сотрудником Свердловского областного краеведческого музея им О. Е. Клера Николаем Неуйминым. «Надписи с похожими рисунками и почерком я уже видел на других памятниках на Михайловском и Ивановском кладбищах. Значит, их сделал один и тот же человек или группа людей. Но это явно сделал кто-то неадекватный», — отметил историк.

Зимой 1959 года группа студентов УПИ поход под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход на лыжах и пропала. Спасатели смогли обнаружить пять замерзших тел только через месяц, остальные нашли в мае. Их похоронили 10 марта и 12 мая того же года на Михайловском и Ивановском кладбищах.