Полиция организовала проверку после осквернения могилы группы Дятлова

Бессвязные надписи «чикатило», «космос заждался», «возмездие», рисунок нацистской свастики на памятнике, а также сильные повреждения на фото участника группы Семена Золотарева были обнаружены 29 апреля сотрудником Свердловского областного краеведческого музея им О. Е. Клера Николаем Неуйминым. «Надписи с похожими рисунками и почерком я уже видел на других памятниках на Михайловском и Ивановском кладбищах. Значит, их сделал один и тот же человек или группа людей. Но это явно сделал кто-то неадекватный», — отметил историк.