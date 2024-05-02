Над пятью российскими регионами перехвачено и сбито 12 беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об уничтожении одного беспилотника в 23:16 1 мая и еще двух — в 2:14 2 мая. На тот момент никто не пострадал, разрушений не было.
Региональные власти Краснодарского края о происшествиях ночью не сообщали. Очевидцы публиковали в соцсетях видео со звуками взрывов в небе над поселком Афипский, где находится нефтеперерабатывающий завод. Видео в частности публиковал Telegram-канал Shot.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2:00 сообщал об уничтожении двух БПЛА в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.
Курская область подвергалась атакам с позднего вечера 1 мая. В 22:32 губернатор Роман Старовойт сообщил об уничтожении одного БПЛА над Обоянским районом, в 23:47 — еще одного аппарата над поселком Поныри. В последнем повреждены линия электропередачи, в населенном пункте нет света. Отбой опасности атаки беспилотниками был объявлен только в 5:29 2 мая.
В Белгородской области опасность атаки БПЛА была объявлена в 21:54 1 мая, отбой — в 5:25. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
В Смоленской области, об атаке которого не говорится в сводке Минобороны по сбитым БПЛА, был атакован объект энергетической инфраструктуры. По словам губернатора Василия Анохина, никто не пострадал. Информацию о разрушениях он не уточнял.
В Орловской области были атакованы Глазуновский и Свердловский районы. По данным губернатора Андрея Клычкова, повреждены объекты энергетической инфраструктуры, нарушено электроснабжение.