Над пятью российскими регионами перехвачено и сбито 12 беспилотников

Курская область подвергалась атакам с позднего вечера 1 мая. В 22:32 губернатор Роман Старовойт сообщил об уничтожении одного БПЛА над Обоянским районом, в 23:47 — еще одного аппарата над поселком Поныри. В последнем повреждены линия электропередачи, в населенном пункте нет света. Отбой опасности атаки беспилотниками был объявлен только в 5:29 2 мая.