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В СВО погиб военнослужащий из Сивинского округа

В Сивинском округе сегодня простятся с военнослужащим Артуром Сосуновым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Артур Сосунов проходил военную службу по контракту. Погиб 6 апреля 2024 года. Других подробностей в сообщении не приводится.

Прощание с военнослужащим состоится в деревне Летягино Сивинского округа.