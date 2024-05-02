В СВО погиб военнослужащий из Сивинского округа

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Артур Сосунов проходил военную службу по контракту. Погиб 6 апреля 2024 года. Других подробностей в сообщении не приводится.
Прощание с военнослужащим состоится в деревне Летягино Сивинского округа.
В Сивинском округе сегодня простятся с военнослужащим Артуром Сосуновым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции (СВО).
Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Артур Сосунов проходил военную службу по контракту. Погиб 6 апреля 2024 года. Других подробностей в сообщении не приводится.
Прощание с военнослужащим состоится в деревне Летягино Сивинского округа.