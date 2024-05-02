Многодетный отец-омич получил условный срок за хранение наркотиков

Усть-Ишимский районный суд Омской области вынес приговор 32-летнему многодетному отцу за хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По данным следствия, в октябре 2023 года мужчина собрал верхушки растений, содержащие наркотические вещества, в окрестностях заброшенной деревни, намереваясь использовать их для личного употребления. Наркотики он хранил дома до момента их обнаружения и изъятия полицией. На суде подсудимый полностью признал свою вину и просил суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства наличие трёх несовершеннолетних детей, находящихся на его иждивении.
В итоге суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Изъятые наркотические средства постановили уничтожить.