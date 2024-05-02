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10 лет колонии получил виновник страшного ДТП в Вихоревке, где погибли две женщины и пострадали 7 человек

К длительному сроку в колонии приговорил Братский районный суд виновника ДТП в Вихоревке, которое унесло жизни двоих женщин. Об этом информационному агентству «ТК Город» рассказали в прокуратуре Приангарья.

Источник: ГУ МВД

Страшное ДТП произошло в центре города ночью 6 апреля прошлого года на пересечении улиц Дзержинского и Ленина. На перекрёстке столкнулись автомобиль «ВАЗ-21154» и микроавтобус «Газель». В результате погибли пассажирки «Газели»: 50-ти и 31-летняя женщины. Ещё 7 человек, находившиеся в автомобилях, были госпитализированы. В микроавтобусе находились работники библиотеки, которые направлялись на мероприятие в Усть-Илимск.

Как установило следствие, за рулём «ВАЗа» находился 21-летний мужчина без водительских прав в компании приятелей. На перекрёстке он не уступил дорогу «Газели», в результате чего и произошло столкновение.

Братский районный суд признал водителя автомобиля «ВАЗ» виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии-поселении.