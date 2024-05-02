10 лет колонии получил виновник страшного ДТП в Вихоревке, где погибли две женщины и пострадали 7 человек

Страшное ДТП произошло в центре города ночью 6 апреля прошлого года на пересечении улиц Дзержинского и Ленина. На перекрёстке столкнулись автомобиль «ВАЗ-21154» и микроавтобус «Газель». В результате погибли пассажирки «Газели»: 50-ти и 31-летняя женщины. Ещё 7 человек, находившиеся в автомобилях, были госпитализированы. В микроавтобусе находились работники библиотеки, которые направлялись на мероприятие в Усть-Илимск.