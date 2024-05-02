На кладбище Волгограда молодая пара разгромила могилы участников СВО

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 1 мая в отдел полиции поступило заявление о краже флагов с могил. Стражи порядка установили личности трех подозреваемых. Всех их доставили в отдел полиции. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.