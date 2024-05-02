На кладбище Волгограда молодая пара разгромила могилы участников СВО

По предварительным данным, девушка 16−18 лет и парень 23−25 лет разгромили могилы на Верхнезареченском кладбище. Нарушители срывали флаги и ломали кресты на местах погребения участников специальной военной операции.
Вандалов заметили сотрудники кладбища, после чего молодые люди попытались скрыться с места случившегося. В Тракторозаводский район оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали девушку, передает тг-канал «Ритуальный патруль».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 1 мая в отдел полиции поступило заявление о краже флагов с могил. Стражи порядка установили личности трех подозреваемых. Всех их доставили в отдел полиции. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.