В Минске десять квартир затопило из-за прорыва стояка на Ольшевского

Он также уточнил, что эксплуатирующая организация ЖЭУ № 9 Фрунзенского района в течение дня проводила восстановительные работы. Сейчас водоснабжение и электроснабжение налажено в квартирах. По причине прорыва стояка пострадали десять квартир и места общего пользования. Новик подчеркнул, что ущерб от случившегося возместят за счет средств эксплуатирующей организации ЖЭУ № 9 Фрунзенского района.