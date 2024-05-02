В Минске десять квартир затопило из-за прорыва стояка на Ольшевского

В Минске десять квартир затопило из-за прорыва стояка с холодной водой на улице Ольшевского, 74. Подробности озвучил директор ЖКХ № 2 Фрунзенского района Андрей Новик, пишет агентство «Минск-Новости».
По его словам, прорыв стояка с холодной водой случился вечером 30 апреля в одной из квартир, расположенных на четвертом этаже. На место оперативно приехали сотрудники городской аварийной службы, а также Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Новик добавил, что в целях безопасности было отключено электроснабжение, отметив, что был перекрыт стояк водоснабжения в подъезде. Таким образом удалось локализовать течь. После этого в квартире, где произошел прорыв, специалисты городской аварийной службы провели замену 1,5 метров трубопровода на стояке холодного водоснабжения.
Он также уточнил, что эксплуатирующая организация ЖЭУ № 9 Фрунзенского района в течение дня проводила восстановительные работы. Сейчас водоснабжение и электроснабжение налажено в квартирах. По причине прорыва стояка пострадали десять квартир и места общего пользования. Новик подчеркнул, что ущерб от случившегося возместят за счет средств эксплуатирующей организации ЖЭУ № 9 Фрунзенского района.