В Алматы мужчина с гранатой пытался ограбить обменник

«За несколько дней до 17 декабря 2023 года поссорился с бывшей супругой из-за ревности… После ссоры через интернет купил гранату, с которой хотел создать резонанс и привлечь внимание супруги. С гранатой поехал на автомобиле родного брата к обменному пункту. Зашел внутрь, произнес фразу с требованием денег. После отказа потерпевшего выдавать деньги положил гранату, которая взорвалась, а он убежал. Не понимает, почему он решился на этот поступок, сожалеет и просит прощения у потерпевших. Просит не лишать свободы».