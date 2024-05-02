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Поиски пропавшего на улице Ленина в Омске молодого мужчины закончились трагически

Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» в четверг, 2 мая 2024 года, сообщил в соцсети «ВКонтакте» о завершении поисков 35-летнего Евгения З.

Источник: Reuters

Напомним, мужчину из Свердловской области последний раз видели на улице Ленина в Центральном округе Омска в воскресенье, 28 апреля 2024 года.

Причины смерти Евгения не называются.

несчастный случай