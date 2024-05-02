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Три беспилотника сбили в ночь на 2 мая над Краснодарским краем

Ночью на Кубани работала ПВО.

По данным Минобороны, в ночь на 2 мая в небе над Кубанью ПВО сбила три беспилотника.

— В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам России, — сообщили в ведомстве.

Кроме сбитых над Краснодарским краем беспилотников, были уничтожены БПЛА и в других областях. Пять беспилотников перехвачены над территорией Брянской области, по одному — над Курской и Белгородской областями и два — над Ростовской.